Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Berat Kandili’ninbirlik, beraberlik ve manevi arınma için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Toptaş, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının açıldığı, duaların kabul olduğu müstesna bir zaman diliminde olduklarını vurguladı.

Kandilin, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleme fırsatı sunduğunu ifade eden Başkan Toptaş, şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç ayların içinde, af ve arınma gecesi olan Berat Kandili’ne ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Berat, Rabbimizin sonsuz merhamet ve lütfunun tecelli ettiği, gönüllerin arındığı, duaların kabul olduğu müstesna bir zaman dilimidir. Bu mübarek gecede, geçmişin muhasebesini yaparak, hatalarımızdan ders alıp geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için fırsatımız var. Berat, yalnızca günahlarımızdan arınma değil; aynı zamanda kırdığımız gönülleri onarma, kin ve nefret yerine sevgi ve hoşgörüyü koyma, toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştirme vesilesidir. İçinden geçtiğimiz bu süreçte, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Kardeşlik hukukumuzu güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştirmek için bu özel geceler bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Onikişubat Belediyesi olarak, insan odaklı hizmet anlayışımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya, şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmeye, sosyal yardımlardan altyapı çalışmalarına kadar her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek gecenin, duaların kabul olmasına, gönüllerin ferahlamasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun!”