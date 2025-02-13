Etkinlikler kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü tarafından “Milli Mücadelenin İlk Zaferi Maraş Milli Mücadelesi” konulu konferans düzenlendi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansaRektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Şavkılı, Fakülte Dekanları ve akademik-idari personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programDoç. Dr. Cengiz Şavkılı’nın“Milli Mücadelenin İlk Zaferi Maraş Milli Mücadelesi”konulu konferansı iledevam etti.

‘Şavkılı “Kadim ve önemli bir coğrafyada yaşamaktayız. Tarih boyunca yaşadığımız coğrafya birçok milletin ilgisini üzerine çekmiştir. Anadolu toprakları birçok devletin güç mücadelesine sahne olmuştur. Türker’in burayı yurt etmesiyle de bir nebzede olsa aradığı huzura kavuşmuş bir coğrafyadır. Özellikle belirtmek isterim ki vatanımıza sahip çıktığımız gibi milletimizin destansı tarihine de sahip çıkmak hepimizin vazifesidir. Bugün de bu ruhu canlı tutmak adına ‘Milli Mücadelenin İlk Zaferi Maraş Milli Mücadelesi’ konulu konferansı yapmayı arzu ettik.” dedi.

Konferansta Şavkılı, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinde düşmana karşı hangi şartlarda mücadele verdiğimizi, İngiliz ve Fransızların hangi amaçlarla işgale yeltendiklerini ve düşmanın, kahraman memleketimizin 7’den 77’ye 22 gün süren mücadelesi neticesinde nasıl geri çekilmek zorunda kaldığını tarihi veriler ışığında salondakilerle paylaştı.

Konferans sonunda KSÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Burak Telli, Doç. Dr. Cengiz Şavkılı’yateşekkür belgesi takdiminde bulundu.

“Milli Mücadelenin İlk Zaferi Maraş Milli Mücadelesi” konulu konferans günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.