Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlamaları ve tamamlanan sağlık yatırımlarının açılış törenine katılmak üzere şehre gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu Büyükşehir Belediyesinde ağırladı.66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’ün de yer aldığı programda şehirde; eğitimden sağlığa, üstyapıdan barınmaya, sosyal desteklerden kültürel faaliyetlere kadar geniş yelpazede gerçekleştirilen ve planlanan projeler ele alındı.

“Kahramanmaraş’ımızı Hep Birlikte Ayağa Kaldırıyoruz”

Kurtuluş Bayramı’nda şehre teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nda, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu şehrimizde ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Kurtuluş Bayramı kutlamalarının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Sağlık Bakanımızı Büyükşehir Belediyemizde ağırlayarak şehrimizin yeniden inşası ve gelişimi noktasında yürüttüğümüz çalışmalar hakkında detaylı bilgiler sunduk. Deprem sonrası süreçte, Kahramanmaraş’ımızın ayağa kalkması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz tüm gücüyle destek sağlıyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek adına tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, destekleri ve nazik ziyaretleri için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.