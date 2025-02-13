Şehir genelinde etkisini artıran kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ekiplerini seferber etti. Şehir merkezinin yüksek kesimleri, ilçeler ve kırsal mahallelerde gün boyu sürdürülen çalışmalar gece saatlerinde de kesintisiz devam etti.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımın aksamaması için yollar sürekli kontrol edilerek açık tutuldu.

Vatandaşlardan Gelen Taleplere Anında Müdahale

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplere de hızlı şekilde yanıt vererek kar yağışının günlük yaşamı aksatmaması için yoğun mesai harcıyor. Acil müdahale gerektiren bölgelerde öncelikli olarak çalışmalar yürütülürken, ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için aralıksız küreme ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin 7/24 görev başında olduğu ve kar yağışı süresince çalışmaların devam edeceği belirtildi. Vatandaşlardan, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlarda ALO 153 ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ekiplere ulaşılabileceği ifade edildi.