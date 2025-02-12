Açıklamada, söz konusu operasyonda adı geçen tek kişinin, parti il disiplin kurulunda görevli bir avukat olduğu belirtildi. Avukatın, mesleği gereği çeşitli görüşmelerde adının geçtiği ve ifadesine başvurulmak üzere işlem tesis edildiği ifade edildi.

"Partimizin Kurumsal Kimliğine Zarar Verilmemeli"

MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı, konuyla ilgili parti teşkilatları tarafından titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, herhangi bir suç unsuru bulunması halinde gerekenin yapılacağını bildirdi. Ancak, bu süreç içerisinde partinin kurumsal kimliğine zarar verecek haberlerin yapılmaması konusunda basın mensuplarından hassasiyet gösterilmesi beklendiği ifade edildi.