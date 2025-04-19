Ziyarette çevreye zarar verdiği belirtilen taş ocağı deposu ve baraj çevresindeki kaçak yapılaşmalar gündeme alındı.



“ÇEVREYE VERİLEN ZARARI YERİNDE GÖZLEMLEDİK”



Mahalle merkezindeki taş ocağının çevreye olan olumsuz etkilerini yerinde tespit ettiklerini belirten Karatutlu, “Kılavuzlu Mahallesi’ndeki taş ocağı deposunun bölge halkına ve doğaya verdiği zararı yerinde gözlemledik. Çevreye karşı sorumluluğumuzun gereği olarak bu konuda atılacak her adımı yakından takip edeceğiz” dedi.



“KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞI NET DURUŞUMUZ VAR”



Baraj çevresindeki izinsiz yapılaşmalarla ilgili hukuki sürece de dikkat çeken Karatutlu, “3091 sayılı Kanun kapsamında başlatılan sürecin takipçisiyiz. Kamu kaynaklarının ve doğal alanların keyfi kullanımına asla göz yummayacağız. Hukukun üstünlüğünü ve kamu düzenini savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“VATANDAŞIMIZLA YAN YANA, ÇEVREYLE YÜZ YÜZEYİZ”



Deva Partisi olarak halkla birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Karatutlu, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Kılavuzlu Mahalle Muhtarımız Ali Köse’ye ve mahalle sakinlerimize nazik ev sahiplikleri için teşekkür ederiz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız, çevrenin ve hukukun takipçisiyiz.”