Olay anında sergilenen bilinçli ve vatandaşlarla koordineli çalışma, olası büyük bir felaketin önüne geçti.

Onikişubat Belediyesi’nin her alanda olduğu gibi acil durumlarda da sahada aktif rol alan personeli, vatandaşların can ve mal güvenliği için gösterdiği gayretle bir kez daha güven verdi.

Evde çıkan yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren Onikişubat Belediyesi Operatörü Barış Görgel, çevredeki duyarlı vatandaşlarla birlikte hareket ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Soğukkanlılığı, sorumluluk bilinci ve anlık doğru müdahalesiyle dikkat çeken Görgel’in bu örnek davranışı, hem mahalle sakinleri hem de yetkililer tarafından takdirle karşılandı.

“Çalışma arkadaşımızı tebrik ediyoruz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Çalışma arkadaşımız Barış Görgel’in sergilediği bu örnek davranış bizleri gururlandırmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği için fedakârca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Kendisini yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Toptaş ayrıca, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Rabbim beterinden korusun. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.