Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılım sağladığı toplantıda, şehir genelinde yürütülen hizmetler, mali süreçler ve vatandaşları yakından ilgilendiren çeşitli gündem maddeleri ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen oturumda, Kahramanmaraş’ın gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar, belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik planlamalar ve vatandaş memnuniyetini artıracak uygulamalar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Meclis üyeleri gündem maddeleri üzerinde görüşlerini paylaşırken, ilgili komisyon raporları da tek tek müzakere edildi.

2025 Yılı Kesin Hesabı Kabul Edildi

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birini Büyükşehir Belediyesinin 2025 Yılı Kesin Hesabı oluşturdu. Belediye bütçesinin gelir ve gider kalemlerinin ayrıntılı şekilde değerlendirildiği görüşmelerde, mali disiplin, kaynakların verimli kullanımı ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ön plana çıktı.Yapılan değerlendirmeler ve meclis üyelerinin görüşlerinin ardından 2025 Yılı Kesin Hesabı kabul edildi. Kabul edilen kesin hesapla birlikte Büyükşehir Belediyesinin mali yapısının sürdürülebilirliği ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kurban Kesim Ücretleri Belirlendi

Meclis toplantısında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları yakından ilgilendiren bir diğer önemli konu da kesimhane ücretleri oldu.

Bayram sürecinde düzenli, hijyenik ve kontrollü kesim hizmeti sunulabilmesi amacıyla uygulanacak ücret tarifeleri meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Alınan karara göre Afşin, Kılılı, Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Pazarcık’taki kesimhanelerde büyükbaş hayvan kesim ücreti 7 bin 500 TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti ise bin 500 TL olarak belirlendi.