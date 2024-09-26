İl Emniyet Müdürlüğü Açık Hava Atış alanında gerçekleştirilen tatbikata Valimiz Mükerrem Ünlüer’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı katıldı.



Özel Harekât Timleri tarafından Otobüs Operasyonu Tatbikatı, Badili Operasyonel Taktiksel Atış, Meskûn Mahal Operasyonu, Yakın Savunma Teknikleri Gösterimi ve Kesin Nişancı Atışı tatbikat gösterileri gerçekleştirildi.

Gerçeği aratmayan tatbikat izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken tatbikat sonrası Vali Ünlüer, Özel Harekât Polislerimizi başarılı gösterilerinden dolayı tebrik etti.





Tatbikatı çok başarılı bulduğunu ifade eden Vali Ünlüer, “Kahraman polisimizin nasıl eğitim yaptığını ve nasıl sonuçlandığını bize burada gösterdiler. Polis Özel Harekât ve Jandarma Özel Harekât personelimiz teröristlerin korkulu rüyasıdır. İkisinin de son yıllarda elde ettiği teknoloji ile birleşince hem hendek operasyonlarında hem de kırsalda askerimiz ve polisimiz büyük bir üstünlük elde etti ve terörü bitirme noktasına getirdi. Ülke sınırları içinde hiçbir faaliyet gösteremiyorlar çok şükür. Her zaman hazır olmaları gerektiğini biliyoruz ve hazır olduklarını kamuoyuna gösteriyorlar” diye konuştu.