Şehrin çeşitli noktalarında sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinleyen, sorunlarına çözüm arayan ve şehrin gelişimi için fikir alışverişinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şimdi de özel bir halk buluşması programıyla vatandaşların karşısına çıkıyor.

26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek program, şehrin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde düzenlenecek. Saat 19.30’da başlayacak etkinlikte Başkan Görgel, Kahramanmaraşlılarla birebir sohbet edecek, onların sorularını samimiyetle yanıtlayacak.

Vatandaşlardan gelen öneri, talep ve eleştirileri yerinde dinlemeye büyük önem verdiğini her fırsatta vurgulayan Başkan Görgel, bu buluşma ile hem halkla olan iletişimini daha da güçlendirmeyi hem de yerel yönetim anlayışını daha katılımcı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Tüm hemşehrilerimiz 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.30’da Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek programa davetlidir” ifadelerine yer verildi.