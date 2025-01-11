Öğretmenler Günü için hazırlanan konser, yurdun farklı yörelerinden derlenen eserlerle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Mart, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda davetli katıldı.

Kahramanmaraş il milli eğitim müdürlüğünün öğretmenler günü nedeniyle düzenlemiş olduğu Öğretmenler günü konseri daha önce belirlenen tarihte Kahramanmaraş'ta fırtına olması nedeniyle ertelenmişti. Öğretmenler günü konseri 9 Ocak 2024 tarihinde saat 19.30'da Mehmet Akif Ersoy kültür Merkezi’nde coşkulu bir kalabalıkla gerçekleşti.

Eğitimci Derya Girgel Yıldız'ın sunuculuk yaptığı program şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal marşımızın söylemesiyle başladı. Müzik öğretmenleri: Ahmet Metin Arslan, Ezgi Yalçın, Melike Alparslan, Sinem Arslan Ün, Derya Gülen O, Suna Yardım, Ayşe Nur Öztürk, Duygu Güzelimdağ, Ali Baygın, Samet Harmankaya, Salim Can Kahraman, Metin Rüzgar, Sıla Çalık, Pelin Sönmez, Tayfun Çıbık, Eren Çatal ve Rabia Betül Yılmaz solist olarak koro ve solo eserler yorumlayarak geceye renk kattılar.

Öğretmenler günü konserinde Mevlam Birçok Dert Vermiş, Karadır Kaşların, Teşekkürler Öğretmenim, Deniz Üstünde Fener, Ervahı Ezelden, Sen Benimsin Ben Seninim, Evlerinin Önü Handır, Sendeki Kaşlar, Cemilem, Be Felek Senin Elinden, Suya Gider Allı Gelin Has Gelin, Gülüm Benim, Keklik Gibi, Kara Sevda, Üryan Geldim, Gözleri Aşka Gülen, Kerkük’ün Zindanında, Bahçe Duvarından Aştım, Nar Tanesi, Arpa Buğday Daneler eserleri yorumlandı.

Öğretmenler Konserinde Ahmet Metin Arslan, Şef Olarak Görev Alırken, Kemanda: Ezgi Yalçın, Melike Alparslan, Sinem Arslan Ün, Çelo: Duygu Gül O, Yan Flüt: Suna Yardım, Ayşe Nur Öztürk, Perküsyon: Duygu Güzelimdağ, Bağlama: Ali Baygın, Kanun: Samet Harmankaya, Gitar: Salim Can Kahraman, Bas Gitar: Metin Rüzgar, Piyano: Sıla Çalık Solistler: Pelin Sönmez, Tayfun Çıbık, Eren Çatal, Rabia Betül Yılmaz görev aldı.

Konser sonunda Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur sanarçılara teşekkür etti, çiçek ve belge takdimi yaptı.

Hafızalardan uzun süre silinmeyecek muhteşem konser topluca çekilen fotoğraf enstantanesiyle son buldu.