Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Türkiye’nin dört bir yanından temsilcilerin katıldığı çalıştayda, 2024 yılı faaliyetleri değerlendirildi ve 2025 hedefleri masaya yatırıldı. Çalıştaya; Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Karabulut, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Tolgahan Bahtiyar’ın yanı sıra çok sayıda il müdürü ve uzman katıldı.

2024 yılı altyapı yatırımları hedeflerini en başarılı şekilde gerçekleştiren Kahramanmaraş, bu başarısıyla öne çıktı. Şehrin kazandığı prestijli ödül, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız tarafından Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir’e takdim edildi.

Ramazan Bilir’den Gururlu Mesaj: Daha Büyük Hedeflere Yürüyoruz!

Ödül töreninde duygularını paylaşan Ramazan Bilir, başarıya ulaşmada ekibinin büyük bir rol oynadığını vurguladı:

“Bu ödül, Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü olarak ortaya koyduğumuz özverinin, azmin ve planlı çalışmanın bir meyvesidir. Bu başarı sadece bizim değil, Kahramanmaraş’ın ve tarıma gönül veren tüm emektarların başarısıdır. Ekip arkadaşlarımıza ve desteklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. 2025 yılı için çok daha büyük hedeflerimiz var ve bu ödül bize daha fazlasını başarma motivasyonu sağladı.”

Kahramanmaraş’ın Tarımsal Gücü Daha da Parlıyor!

Kahramanmaraş’ın bu başarısı, şehrin tarım alanındaki gücünü ve kırsal kalkınmaya olan katkısını bir kez daha kanıtladı. 2025 yılı hedeflerine ulaşmak için şimdiden kollar sıvandı. Bu ödül, Kahramanmaraş’ın tarımsal alandaki yeni yatırımlar ve projelerle adını daha sık duyuracağının bir işareti olarak değerlendiriliyor.