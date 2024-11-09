Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, Lösemi Haftası dolayısıyla önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Nar, beraberindeki Ülkü Ocakları üyeleriyle birlikte Kahramanmaraş’taki hastanelerde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret ederek, onlara moral verdi.

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Ziyaret sırasında, Nar ve ekibi hastaların aileleriyle de sohbet ederek, zor günlerinde yalnız olmadıklarını vurguladı. Nar, lösemi tedavisi gören çocukların güçlü bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, “Lösemi haftası vesilesiyle, bu minik kahramanlarımıza moral vermek istedik. Onların yanlarında olduğumuzu bilmeleri çok önemli. Bizler, her zaman bu çocuklarımızın yanındayız ve onları unutmadık.” şeklinde konuştu.

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Ziyaret, çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, onların moral kaynağı olmayı amaçladı. Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, lösemi hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Lösemi Haftası kapsamında yapılan bu anlamlı ziyaret, hem hastaların hem de ailelerinin yüzlerinde bir nebze olsun gülümseme oluşturdu.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ