30 – 31 Ekim tarihlerinde KSÜ’de düzenlenecek sempozyumda, usta kalemler ve alanında uzman isimler edebiyatseverlerle buluşacak.

Toplumun farklı kesimlerine yönelik kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle çok özel bir programa daha ev sahipliği yapacak.

Türk Dil Kurumu öncülüğünde 30 ve 31 Ekim tarihlerinde “Yazılışının 950. Yılında Uluslararası DîvânuLugâti’t-Türk Sempozyumu” düzenlenecek. Sütçü İmam Üniversitesinde gerçekleştirilecek programda, usta kalemler ve alanında uzman isimler edebiyatseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 – 31 Ekim tarihlerinde Sütçü İmam Üniversitesinde gerçekleştirilecek sempozyuma, edebiyat ve tarihe ilgi duyan herkes davet edildi.