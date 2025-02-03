Valilikten yapılan yazılı açıklamada; 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 2. yıl dönümü anma programı nedeniyle, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri sebebiyle ilimiz genelinde trafik yoğunluğunun yaşanması öngörülmektedir. Bu sebeple, Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle ara verilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 06 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır. Ancak kurum yöneticileri, hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vb.) yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurmakla yükümlüdür” denildi.