Toplantıda, Eylül ayında meydana gelen olaylar ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Toplantının açılışında basın mensuplarına seslenen Vali Ünlüler, "İyi bir hafta diliyorum. Her ay düzenli olarak yaptığımız ilimizin genel asayiş ve güvenliğiyle ilgili basın toplantımıza hoş geldiniz" dedi.

Eylül ayında Kahramanmaraş’ta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen güvenlik çalışmalarına değinen Ünlüler, "Geçtiğimiz ay terörle ilgili bir operasyon düzenlenmiş ve bir kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştır" ifadesinde bulundu.

Aynı dönemde il genelinde toplam 3.007 asayiş olayı gerçekleştiğini belirten Ünlüler, bu olaylarda 2.406 şahsın yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 29 tabanca ve 89 tüfeğin ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca, şahsa karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının %96, mal varlığına karşı suçlarda %75, topluma karşı suçlarda %98 ve devlete karşı suçlarda ise %96 olduğunun altını çizen Vali, takip edilmesi gereken 935 olayda da aydınlatma oranının %99 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Narkotik suçlarla ilgili olarak toplam 405 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 427 şahsın gözaltına alındığını belirten Ünlüler, ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 23.5 kilogram esrar, 850 gram bonzai ve 21 kök hint keneviri bulunduğunu kaydetti. Ayrıca, organize suçlarla ilgili bir operasyon yapıldığını ve bir kişinin tutuklandığını vurguladı.

Ekonomik suçlarla ilgili 11 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 10 şahsa işlemler yapıldığını söyleyen Ünlüler, bu operasyonlarda çeşitli sahte belgeler ve motosikletlerin ele geçirildiğini ifade etti.

Vali Ünlüler, internet üzerinden suç işleyenlerle ilgili olarak 4.630 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldığını ve terörle iltisaklı 430 hesaba işlem yürütüldüğünü aktardı.

Kaçakçılıkla mücadelede Eylül ayında 30 operasyon düzenlendiğini belirten Ünlüler, bu operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 7.339 paket sigara ve 2.668 kilogram tütün bulunduğunu açıkladı.

Trafik güvenliği ile ilgili olarak ise, Eylül ayında 4 ölümlü ve 399 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini belirten Ünlüler, toplamda 132.989 aracın kontrol edildiğini ve 21.066 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kahramanmaraş'taki mobil göç noktaları hakkında da bilgi veren Ünlüler, "Mobil göç noktası uygulamasına 6 Aralık 2023'te başlamıştık. Bugüne kadar bu araçlarla toplam 12.063 yabancı sorgulanmış olup, 230'u hakkında sınır dışı kararı alınmıştır," dedi.

Vali Ünlüler, ildeki güvenlik çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, "Aile birliğini tehdit eden ve toplumsal dokumuza zarar veren organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Onları mutlaka adalete teslim edeceğiz" diye vurguladı.