Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu devasa proje, sadece bir hastane değil, adeta şehrin yeniden dirilişinin en güçlü sembollerinden biri olacak!

Daha önce hizmete açılan Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ile sağlık altyapısını güçlendiren kahraman şehir, bu yeni dev yatırımla bölgenin sağlık üssü haline gelecek.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, bu tarihi müjdeyi paylaşırken duygularını şöyle dile getirdi: “Asrın felaketinin yaralarını sarmak için çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, yeni ve daha güçlü bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz. Bu dev sağlık kompleksi, vatandaşlarımızın en kaliteli sağlık hizmetine ulaşması için atılmış çok önemli bir adımdır.”

SAĞLIK ALTYAPISI TAMAMEN YENİLENİYOR

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkan Kahramanmaraş’ta sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Yeni Şehir Hastanesi, en son teknoloji ile donatılacak ve bölge halkına dünya standartlarında sağlık hizmeti sunacak.

Gül, şehre kazandırılan bu muhteşem eser için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e hemşehrileri adına minnet ve şükranlarını sundu.

“YAPARSA AK PARTİ YAPAR!”

“Yine, yeni, yeniden müjde!” sloganıyla duyurulan bu dev proje, AK Parti’nin sağlık alanındaki devrim niteliğindeki atılımlarının Kahramanmaraş’taki en son halkası olacak. Şehir Hastanesi, sadece bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda binlerce kişiye istihdam sağlayacak ekonomik bir güç merkezi olarak da öne çıkıyor.

Gül, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda, kahraman şehrimizi her alanda zirveye taşımaya kararlıyız. Bu muhteşem sağlık kompleksi, Kahramanmaraş’ımıza ve aziz milletimize hayırlı olsun!”

Bu dev yatırım, Kahramanmaraş’ın sağlık turizminde de öncü bir konuma yükselmesini sağlayacak ve şehrin ekonomik kalkınmasına büyük ivme kazandıracak.