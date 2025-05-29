Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa süreci devam eden Kahramanmaraş’ın geleceği için Ankara’da temaslarını sürdürüyor.

Başkan Görgel, başkentte gerçekleştirdiği yoğun görüşme trafiğiyle, şehrin yeniden yapılanmasına dair kritik adımların atılmasına öncülük ediyor. Bu kapsamda Başkan Fırat Görgel, AK Parti Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ile bir araya geldi.Gerçekleştirilen toplantıya, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ile AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Furkan Ünaldı da katıldı.

Kahramanmaraş’ın Geleceği Masaya Yatırıldı

Görüşmede; Kahramanmaraş’ın yeniden inşası, şehir planlaması, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerine ilişkin konular masaya yatırıldı. Yeni Kahramanmaraş’ın estetik, dirençli ve yaşanabilir bir şehir olarak inşa edilmesi hedefi doğrultusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Kahramanmaraş’ta hâlihazırda yürütülen projelerin son durumu değerlendirildi ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Özellikle konut projeleri, altyapı yenilemeleri, çevre dostu uygulamalar ve sosyal yaşam alanlarının inşası gibi başlıklar ön plandaydı.

“Şehrimiz İçin Hep Birlikte Omuz Omuza”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni Kahramanmaraş’ı inşa ederken sadece fiziki değil, sosyal ve kültürel olarak da güçlü bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimizle, milletvekillerimizle ve tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Ankara’daki temaslarımız, şehrimizin geleceği için önemli kazanımlar sağlayacak.Şehrimizin daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması için hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.