Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençliğe yönelik örnek projelerinden biri olan Gençlik Meclisi, şehirdeki gençlerin sesi olmaya ve onlar için yenilikçi projeler üretmeye devam ediyor.

Geleceğin inşasında aktif rol üstlenen meclis, Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı ile bir kez daha toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar başkanlık etti. Yoğun katılımla düzenlenen oturumda, hem devam eden çalışmalar hem de önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı. Toplantıda; eğitimden istihdama, kültür-sanattan gönüllülük faaliyetlerine kadar birçok alanda gençlere hitap edecek projeler üzerinde istişareler yapıldı. Özellikle gençlerin şehir yaşamına daha aktif katılımını sağlayacak sosyal ve kültürel etkinlikler, girişimcilik destekleri ve mesleki gelişim programları gibi başlıklar ön plana çıktı.

“Şehrimizin Gençleri İçin Çalışıyoruz”

Gençlerin fikir ve önerileriyle şekillenen Gençlik Meclisi'nin çalışmaları, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda şehrin geleceğine de yatırım niteliği taşıyor. Başkan Mert Kar yaptığı açıklamada, “Gençliğin enerjisini ve vizyonunu Kahramanmaraş’ın gelişimiyle buluşturmak için çalışıyoruz. Her gencin fikir üretebildiği, katkı sunabildiği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu meclis, gençlerin söz sahibi olduğu bir platform ve bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.