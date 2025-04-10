Kahramanmaraş’ın Millî Mücadele yıllarında gösterdiği destansı direniş, Türkiye’nin saygın tarih dergilerinden Derin Tarih’in yeni sayısında geniş bir dosya konusu olarak yer aldı. Dergide; Maraş’ın düşman işgaline karşı verdiği kahramanca mücadele, şehir halkının eşsiz direnişi, İstiklâl Madalyası ile taçlanan bu onurlu sürecin tüm detaylarıyla anlatıldığı kapsamlı içerikler okuyucuyla buluşturuluyor.

Tarihe Altın Harflerle Yazılan Direniş

Yeni sayısında, Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Mücadelesi’ni mercek altına alan Derin Tarih, milli mücadele kahramanlarını, o dönemdeki halk direnişinin örgütlenmesini ve şehrin müdafaasında önemli rol oynayan tarihi mekânları detaylı bir şekilde ele alıyor. Dergide, özellikle Sütçü İmam’dan Rıdvan Hoca’ya, Arslan Bey’den Senem Ayşe’ye kadar halkın öncülüğünde yürütülen direnişin dönüm noktaları titizlikle aktarılıyor.

Başkan Görgel’den 100. Yıla Özel Değerlendirme

Dosya kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile yapılan özel röportaj da dergide yer aldı. Görgel, Kahramanmaraş’a İstiklâl Madalyası verilmesinin 100. yılına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:“Yakın tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri olan İstiklâl Harbi, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkını tüm dünyaya ilân ettiği eşsiz bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük mücadelede güzide şehrimiz Kahramanmaraş, halkının fedakârlığı ve vatan sevgisiyle öncü bir rol üstlenmiş, İstiklâl Mücadelesi’nin simge şehirlerinden biri olarak tarihimize altın harflerle yazılırken, İstiklâl Madalyası ile de taltif edilmiştir.” Röportajda Başkan Görgel ayrıca, Maraş’ın sadece kendi direnişiyle değil, Anadolu genelinde özgürlük ve bağımsızlık fikrinin güç kazanmasında da önemli bir rol oynadığını vurguladı.