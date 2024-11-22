Görüşme sırasında, Kahramanmaraş’ın sanayi bölgelerinde karşılaşılan sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.



Milletvekili Karatutlu, Bakan Kacır ile yapılan toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Kahramanmaraş’ın sanayi bölgelerindeki sorunları Bakanımızla kapsamlı bir şekilde konuştuk. Bu tür görüşmeler, şehrimizin sanayisini geliştirmek ve üretim alanlarındaki verimliliği artırmak için önemli adımlar atılmasına olanak sağlayacaktır," dedi.



Karatutlu, Bakan Kacır’a ziyaretin ardından teşekkürlerini ileterek, “Kıymetli hediyeleri için Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ın kalkınması hepimizin ortak hedefidir ve bu tür işbirlikleriyle şehrimizi daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.