Kahramanmaraş, doğal ve tarihi zenginliklerini ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü tanıtmak amacıyla önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Şehrin turizm potansiyelinin artırılması hedefiyle düzenlenen toplantıya katılmak üzere şehre gelen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki heyet ile birlikte şehrin simge mekânlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ile ilçe belediye başkanları da yer aldı. Heyet, kentin doğa ve tarih hazineleri arasında yer alan Ali Kayası Cam Teras, Direkli Mağarası, Şairler Tepesi ve Germenicia Antik Kenti’ni gezdi. Ziyaretlerde, Kahramanmaraş’ın zengin tarihî ve kültürel mirası hakkında THY Başkanı Ahmet Bolat’a ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

“Kahramanmaraş Kültürüyle, Doğasıyla Yeniden Doğuyor”

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın sadece fiziki olarak değil, kültürel ve ekonomik anlamda da yeniden doğuş süreci yaşadığını vurguladı. Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ın yeniden doğuş yolculuğunda çok kıymetli bir günü geride bıraktık. Ali Kayası ve Cam Teras’ın büyüleyici manzarasını, Direkli Mağarası’nın insanlık tarihine ışık tutan kalıntılarını, Şairler Tepesi’nde şehrimizin eşsiz lezzetlerini ve Germenicia Antik Kenti’nde mozaiklerin anlattığı benzersiz tarihi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Bolat ve kıymetli yönetiminin beğenisine sunduk” dedi.

“Kahramanmaraş Tüm Unsurlarıyla Ayağa Kalkıyor”

Görgel, Kahramanmaraş’ın yeniden inşa edilirken kültürü, gastronomisi, edebiyatı, doğası ve tarihiyle adeta küllerinden doğduğunu belirterek, “Bu büyük dönüşümü, ülkemizin gururu Türk Hava Yolları gibi güçlü iş ortaklarımızla omuz omuza gerçekleştiriyoruz. THY’nin şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına vereceği maddi ve manevi destekler, Kahramanmaraş’ın potansiyelini dünyaya açma yolunda bizlere büyük güç katacak” ifadelerini kullandı.