Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlayan proje, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve transit geçişleri kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek projeyle Kahramanmaraş, bölgenin en modern yol ağlarından birine kavuşacak.

Güney Çevre Yolu’nun Özellikleri

Şehrin güneyinden geçecek olan çevre yolu, 33,6 kilometrelik uzunluğa sahip olacak. Yüksek standartlı bir ulaşım altyapısı sunacak proje kapsamında:

2 viyadük ,

, 3 tünel ,

, 2 köprü inşa edilecek.

Bu projeyle şehir içi trafik yükü hafifleyecek, transit geçişler daha hızlı ve güvenli hale gelecek. Ayrıca şehir ekonomisi ve sosyal yaşamına da olumlu katkılar sağlanması hedefleniyor.

Kuzey Çevre Yolu İle Güçlü Bir Tamamlayıcı

Güney Çevre Yolu’nun yanı sıra daha önce tamamlanan Kuzey Çevre Yolu da şehirdeki ulaşım sorunlarını büyük ölçüde çözmüş durumda. Toplam 22,7 kilometre uzunluğa sahip olan Kuzey Çevre Yolu’nun 7,1 kilometrelik kısmı ulaşıma açılmıştı. Bu yol üzerinde:

2 farklı seviyeli kavşak ,

, 9 hemzemin kavşak ,

, 4 köprü bulunuyor.

Her iki çevre yolu tamamlandığında, Kahramanmaraş’ın şehir içi ve şehir dışı ulaşımında ciddi bir dönüşüm sağlanacak.

Başkan Görgel’den Teşekkür Mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projenin hayata geçirilmesinde büyük katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür ederek, “Bu projeler, şehrimizin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir kazanım. Güney Çevre Yolu, şehrimizin ulaşımını modernize ederken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini de artıracak. Kahraman Şehrimize hayırlı olsun,” dedi.

Kahramanmaraş’ta Yeni Bir Dönem Başlıyor

Hem Kuzey hem de Güney Çevre Yolları ile Kahramanmaraş, daha modern ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşacak. Şehirdeki trafik sorununun azalması ve ulaşımın daha hızlı hale gelmesiyle, ekonomik ve sosyal yaşamın daha da canlanması bekleniyor.