Kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan yeni futbol sahası, bölgedeki spor faaliyetlerinin merkezlerinden biri olacak.

Kahramanmaraş, spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırıma daha kavuşuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen yeni futbol sahasının inşası tüm hızıyla devam ediyor.

Şehirler Arası Otobüs Terminali arkasında, Merkez Spor Kompleksi’nin hemen yanında inşa edilen tesis, tamamlandığında 4 bin kişilik seyirci kapasitesiyle şehrin en büyük spor alanlarından biri olacak. Modern mimarisi ve yüksek standartlara uygun yapısıyla dikkat çeken spor kompleksi, hem amatör hem de profesyonel futbol takımları için güçlü bir altyapı sunacak.

Sahada çim ekimi tamamlanırken, tribün, soyunma odaları ve idari binaların inşası da yoğun bir tempoyla sürdürülüyor. Yeni tesis, Kahramanmaraş’ın spor kültürüne önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.Bu modern alan, futbol takımlarına daha sağlıklı ve profesyonel şartlarda antrenman ve müsabaka imkânı tanıyacak.

Aynı zamanda tribün kapasitesiyle futbolseverlere konforlu ve geniş bir izleme deneyimi sunacak. Kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan yeni futbol sahası, bölgedeki spor faaliyetlerinin merkezlerinden biri olacak. Hem sporcuyu hem de izleyiciyi düşünen tasarımıyla dikkat çeken tesis, Kahramanmaraş’ın sportif vizyonuna değer katacak.