Yenilmezlik serisini sürdüren Kahramanmaraşspor, ilk yarıda Emre Aydın’ın 12. dakikada attığı harika golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, bu avantajıyla ilk yarıyı rahat bir şekilde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Kahramanmaraş, 51. dakikada kaptan Yasin Reis’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Miraç’ın ceza sahasına ortaladığı serbest atış sonrası, kalecinin parmaklarının arasından kaçırdığı topu Yasin ağlara gönderdi.

Her iki takım da oluşturduğu pozisyonlarda gol bulamadı ve maç, Kahramanmaraşspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla birlikte, Kahramanmaraşspor, ligdeki önemli bir galibiyet elde eden taraf oldu.