Uzun süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat eden Özdemir’in kaybı, Kahramanmaraş futbol camiasını ve tüm sevenlerini derinden sarstı.

Mehmet Özdemir, Kahramanmaraşspor’un Tarihinde İz Bırakan Bir Kahramandı!

24A7A56E C080 429F B164 Ae560802Db9D

Futbol kariyerinde sayısız unutulmaz anıya imza atan ve şehrin gururu haline gelen Özdemir, sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir liderdi. Sahadaki mücadelesi, liderliği ve futbol sevgisiyle milyonların kalbinde taht kuran efsane kaptan, Kahramanmaraşspor’un Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştüren kadronun belkemiğiydi.

Özdemir, sadece futboluyla değil, insanlığıyla da örnek bir figür olarak hafızalarda yer edecektir. Kahramanmaraşspor, futbol dünyası ve tüm şehir, efsane kaptanını asla unutmayacak.

Cdffb540 07B3 479E 9F3D 70C2Db52Fd7E

Mardinspor itiraz etti İstiklalspor maçı merkez 1’de oynanacak! Mardinspor itiraz etti İstiklalspor maçı merkez 1’de oynanacak!

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.