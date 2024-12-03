Uzun süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat eden Özdemir’in kaybı, Kahramanmaraş futbol camiasını ve tüm sevenlerini derinden sarstı.

Mehmet Özdemir, Kahramanmaraşspor’un Tarihinde İz Bırakan Bir Kahramandı!

Futbol kariyerinde sayısız unutulmaz anıya imza atan ve şehrin gururu haline gelen Özdemir, sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir liderdi. Sahadaki mücadelesi, liderliği ve futbol sevgisiyle milyonların kalbinde taht kuran efsane kaptan, Kahramanmaraşspor’un Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştüren kadronun belkemiğiydi.

Özdemir, sadece futboluyla değil, insanlığıyla da örnek bir figür olarak hafızalarda yer edecektir. Kahramanmaraşspor, futbol dünyası ve tüm şehir, efsane kaptanını asla unutmayacak.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.