Şairler Tepesi'nde düzenlenen programa, Vali Ünlüer ve eşi Dr. Selma Ünlüer’in yanı sıra Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve eşleri katıldı.

Misafirlerinin İdareciler Gününü kutlayan Vali Ünlüer, yaptığı konuşmada:

“Kıymetli mesai arkadaşlarım geçen yıl 10 Ocak İdareciler Gününü kutlamak için bir araya gelmek istemiştik ama şehrimizin acıları çok tazeydi, biz o kadar acının arasında böyle bir günü kutlamayı içimize sindiremedik. Bir yıl sonra daha güzel günlerde kutlamak için bugüne erteledik. Bugün baktığımızda gerçekten şehrimizde önemli derecede bir ayağa kalkma ve insanlarımızda bir toparlanma süreci olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizde bugünü tertip etmeye arkadaşlarımızla karar verdik. 10 Ocak İdareciler Gününüzü tebrik ediyorum.

İdareciler Bu Şehir İçin Sürekli Sahada Olmak Zorunda

Kahramanmaraş’ta aşağı yukarı ikinci yılımıza giriyoruz birlikte çalıştığımız zamanda olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. 400-500 yılda olan hadise bizlerin dönemine denk geldi. Mülki idareler olsun emniyet, jandarma, belediyeler ve büyükşehir belediyesi olsun bu tür afetler, o insanların üzerinden geçiyor. Eğer siz dirayetli olmazsanız sahada başarılı olmazsanız ve vatandaşın taleplerini yerine getiremezsiniz. Vatandaşımızın sürekli yanında olmalıyız onların Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlarımızdan, Valiliğimizden, Belediyelerimizden talepleri nedir bunları dinlememiz ve eksiklikleri gidermemiz gerekiyor.

Vatandaşlarımızın Memnuniyeti Bizleri Mutlu Ediyor

Bizler, Mülki İdare amirlerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımızla bu şehri ayağa kaldırmak için sürekli çalışıyoruz. Dünde Bakanımız Sayın Murat Kurum, çeşitli yerlerde vatandaşlarımızı dinledi. Hiçbir vatandaşımızdan şikâyet almadık. Olumlu sonuçlar aldık, bundan bizde memnun olduk. Vatandaşlarımız bir eksiklik bir yanlışlık var ya da Valimize, Başkanımıza ulaşamıyoruz diye şikâyet etmediler demek ki onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Vatandaşın bunu böyle algılaması bizleri çok mutlu ediyor. Tabi ki bu yorucu bir şey kolay bir süreçten geçmiyoruz. Fakat bizler daha özveriyle çalışarak 2025 yılı sonunda bu şehri ayağa kaldırmış olacağız. Buna yürekten inanıyorum.

2025 Yılı Sonunda Başımız Dik Şekilde Yeni Kahramanmaraş'ta Hep Beraber Yürüyeceğiz

2025 yılı sonunda Kahramanmaraş'ta başımız dik yeni bir Kahramanmaraş'ta hep beraber yürüyeceğiz. Belediye Başkanımızla, siz kıymetli mesai arkadaşlarımla ve tüm hemşehrilerimizle bu işe inanarak çalışıyoruz. Bu şehri ve ilçelerimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yaklaşık 13.000 konutumuzun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu şehri bu sene sonuna kadar inşallah konteyner görüntüsünden kurtaracağız ve herkesi sıcak yuvalarına kavuşturacağız. İnsanlar gelip Kahramanmaraş’ı gezdiği zaman daha modern daha sağlam binaları bu şehirde görecek. İşimiz kolay değil destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.