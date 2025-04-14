Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 74 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahıs ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 21 şahıs olmak üzere toplam 100 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlar neticesinde 60 şahıs tutuklandı.

Yapılan operasyonlar sırasında; 1,64 gram esrar, 23,09 gram metamfetamin, 134,97 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9,09 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 2,87 gram skunk, 1,89 gram eroin, 8.255 paket sigara ve içi doldurulmuş makaron, 2.013 adet sentetik ecza, 13 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan kişilere de ceza işlemleri uygulandı. Yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen 85 araca, abartı egzoz kullanmaktan 61 araca ve sürücü belgesiz araç kullanan 410 şahsa işlem yapıldı.