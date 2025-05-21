İl merkezi ve çevresinde yürütülen çalışmalar kapsamında 94 yasa dışı arama kararı bulunan şahıs ile uyuşturucu ticareti yapan 18 kişi olmak üzere toplam 130 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Bunlardan 76’sı tutuklandı.

Operasyonlar sırasında çeşitli suçların önlenmesine büyük katkı sağlayan emniyet güçleri, önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Toplamda 2 kilogram 592,82 gram metamfetamin ile 66,29 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 96,17 gram bonzai hammaddesi suç mahallinden çıkarıldı. Ayrıca, 4 bin 219 adet sentetik ecza ve çeşitli ruhsatsız silahlar da yakalandı — bunlar arasında 2 ruhsatsız tabanca ve 10 ruhsatsız av tüfeği bulunuyor.

Güvenlik güçleri aynı zamanda trafik denetimleri sırasında da çeşitli suç ve olumsuzluklara karşı titizlikle çalıştı. Bu kapsamda, yüksek sesle müzik dinlemekten 210 araç, abartı egzoz kullanmaktan ise 64 araç sürücüsü işlem gördü. Ayrıca, 479 sürücüye ise sürücü belgesi olmadan araç kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.