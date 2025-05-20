Yapılan araştırmada motosikletin kayıt dışı olduğu belirlendi. Motosikletin sahibi ve sürücüsü Kahramanmaraş'ta ikamet eden M.G. (18) olarak tespit edildi. Motosikletin arkasında oturan şahsın ise C.P. (16) olduğu saptandı. Şüpheliler, 20 Mayıs 2025 günü ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, C.P. kimlik tespiti yapılarak serbest bırakıldı. M.G. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 38.347 TL idari para cezası verildi. Motosiklet mülkiyetinin belirlenmesine kadar Yediemin Otoparkı'na çekildi. M.G., sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.