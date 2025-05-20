Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Andırın kırsalında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırırken, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini de artırıyor.

11 Mahallede Yoğun Mesai

Andırın’a bağlı Arıklar, Efirağzı, Kıyıkçı, Akçakoyunlu, Bulgurkaya, Alameşe, Kabaağaç, Darıovası, Torun, Hacıveliuşağı ve Başdoğan mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, başta yağışlar olmak üzere çeşitli etkenlerle yollara taşınan rusubat temizlenerek ulaşım güvenliği yeniden sağlanıyor. Ekipler, özellikle ilkbahar yağışlarının neden olduğu deformasyonlara müdahale ederek yollarda iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeşiltepe’nin Ana Arteri Genişletiliyor

Andırın kırsalında yürütülen bir diğer önemli çalışma ise Yeşiltepe Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan 6 kilometrelik arterde sürdürülüyor. Dar olması sebebiyle ulaşım güvenliğini tehdit eden bu yol güzergâhında genişletme çalışmaları titizlikle devam ediyor. Ekipler, güzergâh boyunca hem yol platformunu genişletiyor hem de geçiş güvenliğini artırmak adına gerekli düzenlemeleri yapıyor.

Vatandaşlardan Teşekkür

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalar sayesinde uzun süredir yaşadıkları ulaşım sıkıntılarının büyük oranda giderildiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek kırsal mahallelere gösterilen bu duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.