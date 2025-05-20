Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmak amacıyla şehir genelinde yatırımlarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Nurhak Kullar Mahallesi’nde önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. Mahalleye kazandırılan yeni köy evlerinin, Nurhak – Elbistan Karayolu’na bağlantısını sağlayan güzergâhta başlatılan genişletme, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, yolun fiziki standardı yükseltiliyor. Yapılan genişletme çalışmalarıyla birlikte hem ulaşım konforunun hem de güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak altyapı iyileştirmeleri de projeye dâhil ediliyor.

Muhtar Delici’den Başkan Görgel’e Teşekkür

Mahalle sakinlerinin uzun süredir talep ettiği yol çalışması, Ramazan ayında düzenlenen iftar programında dile getirilmişti. Kullar Mahalle Muhtarı Nuri Delice, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ramazan ayında ilçemizde düzenlenen iftar programında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e bu yolumuzun yapılması gerektiğini iletmiştik. Sağ olsun Fırat Başkanımız da konuyla yakından ilgilendi, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi ve çalışmalar başlatıldı. Yolumuz hem genişletiliyor hem de daha sağlıklı bir hale getiriliyor. Bu sayede yeni köy evlerimizin ulaşımı da önemli ölçüde rahatlayacak. Başta Fırat Görgel Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm belediye ekiplerine, şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir, Hizmette Sınır Tanımıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, merkezden kırsala kadar tüm yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Nurhak Kullar Mahallesi’nde yürütülen bu çalışma da Büyükşehir Belediyesinin “ulaşılabilir ve yaşanabilir bir şehir” vizyonunun somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.