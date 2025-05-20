Gençlik Festivali’nin ardından konser programlarına hız kesmeden devam eden Onikişubat Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kentin kültürel ve sanatsal hayatına yön veren etkinlikleriyle vatandaşların sosyal yaşamına zenginlik katmaya devam ediyor.

Başarılır bir Gençlik Festivali geçiren Onikişubat Belediyesi, Türk Halk Müziği Kültürü Derneği iş birliğinde ‘Gönülden Gönüle Türküler Konseri’ düzenliyor.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında 22 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser, yöresel lezzetleri tanıtmayı hedefliyor.

Etkinlikte, Türk halk müziğinin sevilen ezgileri sanatseverlerle buluşacak.

Kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen konser, Onikişubatlılara unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

Konserin ardından katılımcılara Kahramanmaraş mutfağının geleneksel tatlarından biri olan ekşili çorba ikramı yapılacak. Bu ikramla birlikte etkinlik, hem müzik hem de yöresel lezzetlerin harmanlandığı zengin bir kültürel deneyim sunacak.