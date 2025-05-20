Gençlerin yaratıcı enerjisi,YÜcelArzen’in usta yorumuyla buluşunca ortaya unutulmaz bir gece çıktı.

Gençlerin eğitimi başta olmak üzere kültürel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok yatırımı hayata geçirerek model olan Hanifi Toptaş liderliğindeki Onikişubat Belediyesi, ‘gençlik’ merkezli kültürel etkinlik ve faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Toptaş’ın talimatlarıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen Onikişubat Gençlik Festivali’nde gençler, sahne performanslarıyla doyasıya eğlendi, konserler ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz günler yaşadı.

Festivalin açılış gecesinde, sevilen sanatçı Oğuzhan Koç, sahne performansıyla müzikseverlere coşku dolu anlar yaşattı. Kapanış gününde ise güçlü yorumu ve seçkin repertuarıyla Yücel Arzen sahne aldı.

Arzen’e, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce 6 ilde düzenlenen ‘Kim Var’ Projesi sanat programı kapsamında Kahramanmaraş’ı temsil eden Güzel Sanatlar Lisesi’nin tiyatro, koro ve orkestrası eşlik etti.

Festivalin kapanışına, Başkan Hanifi Toptaş’ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İstiklal Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanat ve milli ruh festivalde canlandı

Etkinlik, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışının ardından, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Geceye damgasını vuran an ise Yücel Arzen’in sahneye çıkması oldu. Güçlü sesi, yüreğe dokunan yorumları ve derin repertuvarıyla Expo Konser Alanı’nı dolduran dinleyicilere adeta milli bir müzikal yolculuğa çıkaran Arzen’e geleceğin sanatçıları eşlik etti. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Arzen’etiyatro, koro ve orkestra eşliğinde eşlik ederek yeteneklerini cömertçe sergiledi.

Festivalde, ‘Şarkımız Bizim’, ‘Sakarya Türküsü’, ‘İsmailce’ ve ‘Türk Marşı’ gibi eserler gençlerin sesinden yükselirken, Arzen’in‘Kaldırımlar’ ve ‘Mansur’ yorumları geceye damga vurdu. Finalde hep bir ağızdan seslendirilen ‘Hürriyet Çağrısı’ ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı. ‘Surda Bir Gedik’ eserinin yorumuyla ise adeta sanat ve milli ruh iç içe geçti.