Yaklaşık 100 başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucunda oluşturulan 15 kişilik nihai listede yer alan Türkön, Meclis tarafından belirlenecek 5 asil üye arasında yer alma şansı elde etti.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün yapılması planlanan oylama ile HSYK’nın yeni üyeleri seçilecek. Yargı camiasında uzun yıllara dayanan tecrübesi ve görev süresince gösterdiği başarılarla tanınan Türkön’ün, seçilmesi beklenen güçlü adaylar arasında olduğu ifade ediliyor.

Hakan Türkön Kimdir?

Hakan Türkön, Kahramanmaraş doğumlu olup, uzun yıllardır yargı alanında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Yargıtay üyeliği öncesinde farklı kademelerde görev alarak hukuk camiasında saygın bir yer edinmiştir. Görev süresi boyunca adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü prensipleri doğrultusunda çalışmalarıyla dikkat çekmiştir.

Kahramanmaraş’ta Sevinçle Karşılandı

Türkön’ün HSYK üyeliği için aday gösterilmesi, memleketi Kahramanmaraş’ta büyük bir sevinçle karşılandı. Şehirdeki hukuk camiası ve vatandaşlar, Türkön’ün bu önemli göreve layık olduğunu belirterek desteklerini ifade ettiler.

HSK Seçimi ve Süreç

HSYK üyeliği için başvuran yaklaşık 100 aday arasından yapılan değerlendirme sonucu oluşturulan 15 kişilik liste, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylama ile 5 asil üye seçilecek. Bu seçim, yargı sisteminin işleyişi açısından büyük önem taşıyor.