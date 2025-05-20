TFF 3. Lig Play-Off 3. Tur rövanş karşılaşmasında Sebat Gençlikspor’u bu kez deplasmanda 2-1 mağlup eden Kahramanmaraş İstiklalspor, toplamda 4-1’lik skorla adını finale yazdırdı.

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor, 3.Lig Play-Off Yarı Finali’nde Sebat Gençlikspor’u kendi sahasında 2-0, deplasmanda da 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmasını bildi.

Final İçin Geri Sayım Başladı

Toplam skorda 4-1 üstünlük sağlayarak finale yükselen İstiklalspor, taraftarını sevince boğdu. Teknik heyet ve oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşarken, “Bu başarı Kahramanmaraş halkına armağan olsun” açıklamaları yapıldı. Temsilcimiz, TFF 2. Lig yolunda artık yalnızca bir engeli daha aşmak zorunda.

Maçın ardından şehirde kutlamalar başlarken, taraftarlar sosyal medya üzerinden takımlarına tebrik mesajları yağdırdı. Teknik direktör ve futbolcuları bağrına basan taraftarlar, final öncesi destek sözlerini yineledi. İstiklalspor'un Finaldeki rakibi Ayvalıkgücü oldu. Hedef; bu sezonu şampiyonlukla taçlandırarak TFF 2. Lig'e yükselmek. Kahramanmaraş, bir kez daha profesyonel ligde adından söz ettirmek istiyor.

Maçın ardından şehirde kutlamalar başlarken, taraftarlar sosyal medya üzerinden takımlarına tebrik mesajları yağdırdı.

Teknik direktör ve futbolcuları bağrına basan taraftarlar, final öncesi destek sözlerini yineledi. İstiklalspor'un Finaldeki rakibi Ayvalıkgücü oldu. Hedef; bu sezonu şampiyonlukla taçlandırarak TFF 2. Lig'e yükselmek. Kahramanmaraş, bir kez daha profesyonel ligde adından söz ettirmek istiyor. Maç 25 Mayıs Pazar günü Antalya'nın Alanya İlçesi Gain Park Stadyumunda saat 19.00 da oynanacak.