Yaklaşık 4 kilometrelik alanda yüzlerce balık oksijensizlik nedeniyle telef oldu.

Mahalle sakinleri ve özellikle balıkçılık ile geçimlerini sağlayan bölge halkı, ölümlerin nedeni olarak yukarıdan bırakılan kimyasal atıkların çiftliklerden sızması olasılığı üzerinde duruyor. Balık ölümlerinin kokusu, çevrede yaşayanları olumsuz şekilde etkiliyor.

Balıkçılar ve bölge sakinleri, konuyla ilgili yetkililere çağrıda bulunarak, bölgede detaylı inceleme ve araştırma yapılmasını talep etti. Balıkçı esnaflarından Celal Koska, İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin inceleme başlatmasını istedi.