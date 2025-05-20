Temsilcimiz Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor, 3.Lig Play-Off Yarı Finali’nde Sebat Gençlikspor’u kendi sahasında 2-0, deplasmanda da 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İlk maçı Kahramanmaraş’ta 2-0 kazanan İstiklalspor, rövanşta da aynı tarifeyi uygulayarak Sebat Gençlikspor’u kendi sahasında 2-1’le geçmeyi başardı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan mücadelede temsilcimiz, oyun üstünlüğünü maç boyunca korurken, tribünlerden de alkış aldı.

2024-2025 Futbol Sezonu Nesine 3. Lig Play-Off Yarı Final karşılaşmaları tamamlandı. Kahramanmaraş İstiklalspor, yarı finalin ilk maçında kendi taraftarı önünde Tolunay Yurtseven ve Aykut Çift’in golleriyle Sebat Gençlikspor’u 2-0 mağlup etmişti. Bu skorla beraber temsilcimiz Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Yavuz Selim Stadı’nda oynanan rövanş maçına büyük avantajla çıktı.

Karşılaşmaya disiplinli ve kontrollü başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, ilk yarıda bulduğu golle moral kazandı. İkinci yarıda ise oyunu tamamen domine eden kırmızı-beyazlılar, farkı ikiye çıkararak turu garantiledi. Sebat Gençlikspor ise organize olmakta zorlandı ve net fırsat üretemedi. Rövanş maçının başlama düdüğüyle birlikte geliştirdiği ataklarla rakip kalede gol arayan İstiklalspor, 13. dakikada Selim Ilgaz’ın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Aykut Çift, takımını öne geçiren golü kaydetti. 23. dakikada ev sahibi ekipte Burak Özbakır, İstiklalspor kalecisi Kıvanç Küçükkarış’a yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aykut Çift, skoru 2-0’a getirerek farkı artırdı ve ilk yarının skorunu belirledi.

FİNAL, 4 GOLLE GELDİ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elden bırakmayan Kahramanmaraş İstiklalspor, daha dengeli oyun sergiledi. Ancak, 76.dakikada Ramazan Keskin’in golüne engel olamadı. Karşılaşma 2-1 sona erdi ve temsilcimiz toplamda 4-1’lik skorla finale yükseldi. Toplam skorda 4-1 üstünlük sağlayarak finale yükselen İstiklalspor, taraftarını sevince boğdu. Teknik heyet ve oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşarken, “Bu başarı Kahramanmaraş halkına armağan olsun” açıklamaları yapıldı. Temsilcimiz, TFF 2. Lig yolunda artık yalnızca bir engeli daha aşmak zorunda. Kahramanmaraş İstiklalspor, 2. Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek için Play-Off finalinde de gücünü ortaya koyup taraftarlarına bu sevinci yaşatmak istiyor. Final karşılaşması ise 25 Mayıs Pazar günü tarafsız sahada oynanacak.

MAÇIN KARNESİ

STADYUM: Ortahisar Yavuz Selim Stadı-Trabzon

HAKEMLER: Burak Olcar*, Eren Öksüzler, Eyup Özer*.

SEBAT GENÇLİK SPOR: Taha Ayan*, Ramazan Keskin*, Burak Can Akıncı* (Dk. 78 Onur Seis*), Muhammet Doğukan Kalkışım* (Dk. 46 Oğuzhan Kandemir*), Ziya Alkurt*, Samet Bulut* (Dk. 61 Zekeriya Berk Bulut*), Veysel Sönmezsoy*, Gökhan Alsan* (Dk. 46 Emre Can Atila*), Furkan Şan*, Burak Özbakır*, Mert Özmen* (Dk. 46 Emrah Çırak*)

AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR: Kıvanç Küçükkarış**, Sadık Baş*, İbrahim Has* (Dk. 70 Doğukan Nelik*), Kamil İçer*, Kerem Kaya*, Muhammet İmre*, Hakan Yeşil*, Muhammed Akarslan* (Dk. 61 Yekta Sönmez*), Selim Ilgaz* (Dk. 46 Ali Han Tunçer*), Aykut Çift* (Dk. 76 Reşo Akın*), Tolunay Yurtseven* (Dk. 47 Arda Yumurtacı**)

GOLLER: Dk. 13 (p) ve Dk. 40 Aykut Çift (Kahramanmaraş İstiklal), Dk. 76 Ramazan Keskin (Sebat Gençlik)

KIRMIZI KART: Dk. 23 Burak Özbakır (Sebat Gençlik)