Etkinlikler kapsamında, jandarma komandoları, disiplinli ve yüksek ustalıkla tüfekli hareketler sergiledi. Gösteri sırasında komandolar, hareketli ve estetik figürlerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu özel gösteri, gençler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Kahramanmaraş’ta düzenlenen çeşitli aktivitelerle sona erdi.