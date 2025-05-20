Mağara Özü suyu gibi eşsiz doğa harikaları, ulaşım zorlukları ve çevre kirliliğiyle boğuşurken, bölgeye gelen ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin olmayışı da büyük bir eksiklik olarak dikkat çekiyor.

Yatırım Bekleyen Bölgeye Hizmet Eksikliği Engeli

Şehir dışından bölgeyi ziyaret edenler, doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya çalışırken, “Yemek yiyecek tam teşekküllü bir işletme bulmakta zorlanıyoruz” şikayetini dile getiriyor. Ziyaretçiler, bu hizmet eksikliğinin turizmin gelişmesini ciddi şekilde engellediğine vurgu yapıyor.

Afşinli vatandaşlar ise bölgenin kalkınması için belediyenin bu noktada aktif rol alması gerektiğini belirtiyor. Özellikle belediyenin iştirakleri veya şirketi aracılığıyla bölgeye yatırım yapmasının şart olduğunu ifade eden bölge halkı, “Misafirlerimizi ağırlayacak tam teşekküllü bir lokantanın olmaması büyük bir eksi. Belediye bu konuda kolları sıvamalı ve bölgeye değer katacak projeleri hayata geçirmeli” diye çağrıda bulunuyor.

“Yatırımcılar ve Belediyeden Harekete Geçme Çağrısı”

Ziyaretçiler, sadece çevre düzenlemesi ve ulaşım sorunlarının değil, aynı zamanda bölgeye kalıcı yatırım yapılmasının da gerekliliğini vurguluyor. Hem yerel halk hem de doğa tutkunları, yatırımcıları bölgeye davet ederken, belediyenin öncülüğünde sosyal tesislerin, konaklama ve yeme içme alanlarının oluşturulmasını talep ediyor.

“Yatırımcıların gelmesi için belediyenin de aktif rol alması gerekiyor. Bu sadece bir turizm destinasyonu değil; Afşin’in ekonomisini canlandıracak bir fırsat. Belediye kendi şirketiyle tesisler inşa etmeli, biz misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmeliyiz.”

Afşin İçin Kritik Eşik: Doğayı Korumak ve Hizmeti Artırmak

Doğal kaynakların korunması ve bölgenin sürdürülebilir şekilde turizme kazandırılması için ciddi bir adım atılması gerektiğinin altını çizen bölge halkı, “İhmal zinciri kırılmalı, yatırım ve hizmet anlayışı değişmeli. Aksi halde bu güzellikler boşuna kalır, hem doğa zarar görür hem de turizm potansiyeli kaybolur” diyerek yetkilileri göreve davet ediyor.

Afşin’in turizm ve ekonomi geleceği açısından kritik öneme sahip bu alanın, sadece doğal güzellikleriyle değil, altyapısı, tesisleri ve sunduğu hizmetlerle de ön plana çıkarılması gerekiyor. Yerel yönetim, yatırımcılar ve halkın ortak çalışmasıyla bölgenin hak ettiği değer ve itibara kavuşması bekleniyor.