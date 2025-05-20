Kurs sonunda hazırlanan eserler, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılan “Kara Kalemin Büyüsü” adlı sergide sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Küçük yaşta büyük işler başaran minik sanatçılar, çizgi, ışık ve gölge gibi temel teknikleri ustalıkla kullanarak portrelerden soyut desenlere kadar geniş bir yelpazede eserler ortaya koydu. Her biri özgün ve dikkatle hazırlanmış çizimler, çocukların gözlem yeteneklerini ve estetik bakış açılarını ortaya koyarken, ziyaretçilerden de tam not aldı.

Sanatın Geleceği Bu Ellerle Şekilleniyor

Resim Öğretmeni Melek Erat’ın rehberliğinde gerçekleşen kursta, çocuklar sadece çizim tekniklerini öğrenmekle kalmadı; aynı zamanda kendilerini ifade etmenin yeni yollarını keşfetti. Erat, “Çocuklarımızın bu kadar kısa sürede bu seviyede eserler ortaya koyması, onların içindeki potansiyelin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Sanatla büyüyen bir nesil geliyor, bunu görmek büyük mutluluk,” dedi.

Sergi, Sadece Bir Sergi Değil; Umudun ve Yaratıcılığın Vitrini

Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun ilgi gören sergi, yalnızca çocukların değil, ailelerinin ve tüm şehir halkının gurur kaynağı haline geldi. Ziyaretçiler, sergi salonuna adım attıkları anda çocukların iç dünyasına, hayal gücüne ve yaratıcılığına tanıklık ediyor.

KSÜ SEM’den Sanata Tam Destek

KSÜ Sürekli Eğitim Merkezi yetkilileri de, çocukların sanatsal gelişimine katkı sunan bu tür projelere her zaman destek vereceklerini ifade ederek, Melek Erat’ın özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta Sanatın Yeni Yüzü: Çocuklar

“Kara Kalemin Büyüsü” sadece bir sergi değil; geleceğin sanatçılarına uzanan bir köprü, çocukların iç dünyasını keşfettiği bir sahne, ve belki de ileride imza atacakları büyük eserlerin ilk habercisi… Bu büyüleyici yolculuğa siz de tanıklık etmek isterseniz, sergi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.