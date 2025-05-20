14 Mayıs 2025 Çarşamba günü KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta, KİPAŞ Holding’in Pazarlama Ege ve Anadolu Bölge Sorumlusu Nevres Akkaya ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü Mehmet Akif Uludağ konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta, iş dünyasındaki tecrübelerini aktaran Akkaya ve Uludağ, kariyer planlama, başarıya ulaşmada önemli noktalar ve sektörde karşılaşılan zorluklar hakkında öğrencilere rehberlik etti. Katılımcılardan gelen soruları da içtenlikle yanıtlayan konuşmacılar, iş hayatına dair önemli ipuçları paylaştı.

Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu Ateş tarafından takdim edildi. Öğrenciler bu tür organizasyonların kariyer hedefleri açısından büyük fayda sağladığını ifade etti.

KSÜ ve KİPAŞ Holding iş birliğiyle düzenlenen konferans, gençlerin geleceğe yönelik hedeflerini şekillendirmelerine katkı sağlayarak büyük beğeni topladı.