Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenen Dijital Oyun Geliştirme Akademisi (DOGA) Projesi kapsamındaki GAME JAM 2025’e toplamda 97 yarışmacı katıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve PiazzaAVYM’nin katkılarıyla gerçekleşen yarışmada takımlar halinde mücadele eden yarışmacılar, 48 saat içerisinde “İstiklal Göklerdedir” teması üzerinde oyunlar kurguladı.

2 gün boyunca PiazzaAVYM’den ayrılmayan yarışmacılar, senaryo, tasarım, görsel içerikler ve kodlama işlemlerinitamamlayarak oyunlarını, alanında uzman jüri üyelerine sunarak projelerini anlattı. Jürinin yaptığı değerlendirmelerin ardından, dereceye giren oyunlar ve hazırlayan takımlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Törene katılan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, İstiklal Üniversitesi’ni ve paydaşlarını böyle bir turnuvayı hayata geçirmeleri dolayısıyla tebrik etti. Turnuvaya katılan 97 yarışmacıyı da kutlayan Prof. Dr. Kirişçi, 48 saat içerisinde oyun hazırlayabilecek yeteneği göstermelerini anlamlı bulduğunu söyledi. Teknolojinin her geçen gün büyük değişimler ve dönüşümler gösterdiğini anımsatan Kirişçi, şöyle konuştu:

“Ben 1982 yılında Türkçe ve İngilizce karşılıkları olan teknik terimler sözlüğü almıştım. Bazen bu sözlüğe merak eder bakarım. Bu geçen süre zarfında dünya ne kadar değişmiş. Şimdi kendi konumuzla ilgili değişimi söyleyeceğim. Computer kelimesinin karşısında “elektronik hesap makinesi” yazıyor. Bugün kundaktaki çocuğa söyleseniz herkes güler değil mi? Bugün bizim computerden dijital dönüşüm çerçevesinde anladığımız çok farklı, çok önemli. Ben de bir teknoloji hastası idim. Siyasetle birlikte onu rafa kaldırdım. Ne kadar kullanabilirsek diyorum. Yıllar önce İngiltere’de doktora yaptığım dönemde yan dal olarak hassas tarım, dijital tarım, akıllı tarım adına ne derseniz deyin onu çalışmış birisiyiz. O dönemlerde işte dronlar yoktu ama otonom araçlar gündemdeydi. Dolayısıyla bugün burada İstiklal Üniversitemizin Dijital Oyun Geliştirme Akademisiyle ilgili bu etkinliği çok kıymetli, çok değerli. Hele 2 günlük sürede böyle bir oyun yapılması ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığımız bugün böyle bir etkinliği gerçekleştirmeyi çok daha anlamlı ve kıymetli buluyorum.”

Projeye katkı sunan Büyükşehir Belediyesi ve PiazzaAVYM’ye de teşekkür eden Kirişçi, “Bu çalışmalar normalleşmeye başladığımız yani yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında çok önemli aktivitelerdir. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Ben kendim de şu an yatırımcıları destekleyen melek yatırımcı bir şirketin ortağıyım. Yaptığımız farklı faaliyetlerimiz var ama onlardan birisi de gençleri desteklemek, onları fonlamak. Bizimkilere sizi de tavsiye edeceğim. Bakarsınız yeni fırsatlar doğar. Bir kez daha emeği geçen herkesi kutluyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’da, yaşanan bilimsel gelişmeler ve bilgi çağındaki yeniliklerin günümüz dünyasında sektör çeşitliliklerini artırdığını ve farklı kapılar, farklı fırsatlar oluşturduğunu kaydetti. Bu sektörlerden birinin de dijital oyun alanı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bakan, 200 milyar doları aşkın bir iş hacmine sahip olan sektörde, Türkiye olarak söz sahibi olmayı amaçladıklarını vurguladı. Bu ekonomik pastadan faydalanmak için yeterli bir altyapı, iyi bir eğitim ve yetişmiş, bilgiyle donatılmış nesillere ihtiyaç duyulduğunu anımsatan Rektör Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de üniversite olarak bu duruma kayıtsız kalmadık, kalamazdık. Doğru bir planlama ile İletişim Fakültemiz çatısı altında Dijital Oyun Tasarımı Bölümünü açtık. Şu anda ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında bu bölüme sahip ikinci üniversiteyiz. Ardından çok iyi bir akademik kadro kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Hocalarımız bir yandan eğitimlere başlarken diğer yandan da “Dijital Oyun Geliştirme Akademisi” gibi bir projeye imza attılar. Bu çalışmayla Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında tam 150 bin Euro hibe aldılar. Kahramanmaraş’ın hatta bölgenin en iyi bilgisayar laboratuvarlarından birini oluşturdular. Hepsini bir kez daha kutluyorum.İşte bugünde hem Kahramanmaraş hem de bölgemiz açısından bir ilke imza atıyoruz. Gençlik Haftası kapsamındaDOGA GAME JAM OYUN Turnuvasını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Tüm yarışmacılara teşekkür eden ve dereceye giren ekipleri kutlayan Prof. Dr. Bakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sözlerime burada son verirken, bu yarışmaya büyük katkı sunan, desteklerini esirgemeyen, heyecanımızı paylaşan ve her fırsatta gençliğin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ve şahsında tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bir diğer teşekkürü Piazza AVM yönetimine ve Rönesans Holding’e iletmek istiyorum. Bizlere bu mekanıverdiler, Kahramanmaraş halkı ile üniversitemizi buluşturmaya ve belki de bir çok gence ilham vermemize olanak sağladılar. Son olarak da DOĞAKA yönetimine de minnettarlığımı ifade etmek isterim. Gerçekten ilk günden itibaren DOGA Projesine büyük katkı sağladılar, imkan verdiler. Sağ olsunlar var olsunlar. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha DOGA GAME JAM Oyun turnuvamızın yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Daha sonra dereceye giren oyunları hazırlayan takımlara, ödülleri takdim edildi. Turnuvada “lightCore” isimli oyunlarıyla birinciliği elde eden Kerem Aydın ve Muhammed Yavuz’un 50 bin TL’lik ödülü, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi tarafından takdim edildi. “İstiklal Savaşçıları” isimli oyunlarıyla ikinci olan Enes Bozdemir, Deniz Mirik ve Muhammed Emin Yakut’un 30 bin TL’lik ödülü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, “Path of Honor” isimli oyunlarıyla üçüncü olan ve 20 bin TL’lik ödüle layık görülen Bedirhan Bahadır, SiraçÖzmen, Seyfettin Ömer Yılmaz ve Dilara Çelik’in ödülü ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Turnuva kapsamında KSÜ Teknokent Kuluçka Programlarında değerlendirmeye hak kazanan “RoboHope”, “Bayrak Muhafızı”, “StayTogether”ve “Flight Core” isimli oyunları hazırlayan takımların ödülleri ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür,Gençlik ve SporDairesi Başkanı Duran Doğan tarafından verildi.

Turnuva düzenleme kurulunda yer alan akademisyenlerin teşekkür belgeleri KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan tarafından takdim edilirken jüride yer alan uzman isimlerin teşekkürbelgeleri ise Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemur tarafından verildi. Renkli görüntülere sahne olan ödül töreni, anı fotoğrafı ile son buldu.