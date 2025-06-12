KASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin altyapısını çağın gereklerine uygun şekilde modernize etmek amacıyla kapsamlı bir çalışmayı hayata geçiriyor. 11 ilçenin tamamında şebeke hatlarının eş zamanlı olarak yenilendiği büyük altyapı atağıyla, şehir genelinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları baştan sona yenileniyor. Bu kapsamda şehir merkezinde yürütülen “Kahramanmaraş Merkez İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” projesiyle, 14 mahallede toplam 115 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa ediliyor. Bu dev yatırım sayesinde, yıllar boyunca hizmet verecek güçlü bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat’ta 14 Mahallede Çalışmalar Sürüyor

Projenin şehir merkezine yönelik ayağında; Dulkadiroğlu’na bağlı Namık Kemal, Yavuz Selim, Egemenlik, Bahçelievler, Menderes, Mehmet Akif, Şeyh Adil, Yenişehir ve İsmet Paşa mahalleleri ile Onikişubat’taki Dumlupınar, Hacı Bayram Veli, Gayberli ve Barbaros mahallelerinde içmesuyu altyapısı tamamen yenileniyor. Çalışmalar çerçevesinde,kullanılamayacak hale gelen mevcut içmesuyu hatları yerine modern, dayanıklı ve yüksek taşıma kapasitesine sahip hatlar kazandırılıyor. Yeni hatlarla birlikte, hem vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içmesuyu temin edilmesi hem de eski hatlarda yaşanan kayıpların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Amaç: Suyun Verimli Kullanımı ve Kesintisiz Hizmet

KASKİ’den yapılan açıklamada, projeyle birlikte şehir merkezindeki içmesuyu şebekesinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirildiği belirtiliyor. Bu sayede hem altyapı ömrü uzatılıyor hem de suyun daha verimli kullanılması sağlanıyor. Su kayıplarının önlenmesiyle birlikte enerji ve kaynak tasarrufu da önemli ölçüde artacak.Proje tamamlandığında Kahramanmaraş, modern altyapısıyla daha yaşanabilir bir şehir haline gelirken, vatandaşlar da uzun yıllar boyunca kesintisiz ve sağlıklı içmesuyuna erişim imkânına kavuşacak.