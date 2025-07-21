İl Müdürlüğü’nün faaliyet takviminde yer alan etkinlik, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kahramanmaraş Dağcılık İl Temsilciliği gözetiminde gerçekleştirildi.

Yürüyüşe; dağcılık kulüpleri, AKUT üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci ile toplamda yaklaşık 100 katılımcı iştirak etti.

Yaklaşık dört saat süren yürüyüş sırasında katılımcılar, zirvede Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile 15 Temmuz şehitlerine saygılarını gösterdi.

Program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ikram edilen yemek ile sona erdi.

Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Yasin Özdemir, şunları ifade etti: “15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Birliğimizin ve dirliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Milletimizin yaşamış olduğu bu kara günlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle, katılımcılara teşekkür ederim.”