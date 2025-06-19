23 Haziran gününe kadar sürecek.

Beş gün sürecek başvuru sürecinde vatandaşlar e-Devlet, ALO 17 İŞKUR e-şube ve hizmet merkezleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TYP PROGRAMI 31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA ERECEK

Programa kabul edilecek kişilerin noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceği ifade kura çekimi 26 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura sonucunda seçilen vatan Temmuz Salı günü göreve başlayacak ve program 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

327496 Ekinözü / Kontenjan: 40

-327501 Pazarcık / Kontenjan: 150

-327493 Andırın / Kontenjan: 80

-327502 Türkoğlu / Kontenjan: 120

-327495 Dulkadiroğlu / Kontenjan: 260

-327492 Afşin / Kontenjan: 150

-327494 Cağlayancerit / Kontenjan: 50

-327491 Kahramanmaraş Merkez / Kontenjan: 600

-327498 Göksun / Kontenjan: 110

-327500 Onikişubat / Kontenjan: 210

-327499 Nurhak / Kontenjan:40

-327497 Elbistan / Kontenjan: 190