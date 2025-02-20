Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı, 14 - 20 Şubat 2025 tarihleri arasında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 253 şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlar sırasında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 adet av tüfeği, 40 gram metamfetamin, 1600 kg kıyılmış tütün, 21 gram esrar ve 4 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirildi. Bu kapsamda, uyuşturucu madde kullanma, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlarından toplam 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İki şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca, Trafik Timleri tarafından 24,842 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 1,051 araç sürücüsüne toplam 2,761,613 TL trafik idari para cezası uygulandı. 127 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 11 şahsın sürücü belgesi geri alındı. Emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla yapılan denetimlerde ise, emniyet kemeri takmayan 467 sürücü ve yolcuya toplam 463,731 TL trafik idari para cezası kesildi.