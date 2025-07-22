Alım, farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek ve başvurular 22 Temmuz 2025 tarihine kadar kabul edilecek.

Hangi Pozisyonlara Eleman Alınacak?

KASKİ'nin yayımladığı ilana göre, en çok ihtiyaç duyulan kadrolar şöyle:

· İçme Suyu Tanker Şoförü (Kamyon Şoförü)

· Vidanjör Şoförü

· Kanalizasyon Bakım Onarım İşçisi

· İçme Suyu Arıza İşçisi

· Büro Personeli

Şoförlük pozisyonları genellikle erkek adaylara yönelik olup, büro personeli için cinsiyet ayrımı bulunmuyor. Alınacak personel, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerdeki (Pazarcık, Türkoğlu, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Göksun, Nurhak) şube müdürlüklerinde görev yapacak.