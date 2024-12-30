Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 23 Aralık 2024 – 30 Aralık 2024 tarihleri arasında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonel faaliyetler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 94 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 13 şahıs olmak üzere toplam 109 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlar sonucunda 70 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen maddeler arasında 112.21 gram metamfetamin, 1.43 gram esrar, 352.17 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 220 adet sentetik ecza bulunuyor. Ayrıca, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 56 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 32 araca abartı egzoz kullanmaktan ve 187 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.