Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 14-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 69 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 kişi ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 52'si adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Operasyonlar sırasında çeşitli uyuşturucu ve suç unsuru ele geçirildi. Bunlar arasında; 29,19 gram metamfetamin, 37,79 gram esrar, 16,39 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 11,5 gram bonzai hammaddesi ve 8.871 sentetik ecza, 9,5 adet sentetik hap (Ecstasy/Captagon), 7.500 kutu makaron ile ruhsatsız 8 tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği yer aldı.

Ayrıca, trafik ekipleri de güvenliği tehdit eden ve gürültü kirliliğine neden olan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, yüksek sesle müzik dinlemekten 153, abartı egzoz kullanmaktan 36 ve sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 355 kişiye işlem yapıldı.